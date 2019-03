Nielegalne automaty do gier hazardowych zabezpieczone przez funkcjonariuszy Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie przeprowadzili działania, w trakcie których zabezpieczyli 20 nielegalnych automatów do gier hazardowych.

Policjanci mieli podejrzenia, że na terenie jednej z posesji w gminie Bukowno znajdują się nielegalne automaty do gier hazardowych. Ich przypuszczenia sprawdziły się. 14 marca br. funkcjonariusze przeszukali mieszkanie właściciela posesji i pomieszczenia gospodarcze, gdzie ujawnili i zabezpieczyli 20 automatów, których posiadanie jest zabronione prawem. Zgodnie z art. 107d ustawy kodeksu karno-skarbowego „Kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”.

Ujawnione automaty zostały zabezpieczone i przekazane funkcjonariuszom Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, którzy prowadzić będą dalsze postępowanie w tej sprawie.

(KWP w Krakowie / mg)