Podejrzani o kradzież materiałów konstrukcyjnych wartych 80 tys. zł zostali zatrzymani Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu ustalili trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież miedzianych elementów przeznaczonych do budowy i wykończenia domu. Ich łupem padły m.in. rury spustowe, elementy opaski elewacji, i elementy instalacji grzewczej budynku. Skradzione rzeczy trafiły do punktu skupu metali kolorowych. Właściciel posesji oszacował straty na kwotę 80 tys. zł. Zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za co może im grozić kara od roku do nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności.

W drugiej połowie lutego do olsztyńskiej jednostki policji zgłosił się właściciel jednej z posesji znajdującej się na osiedlu Redykajny, z której zniknęły warte 80 tys. zł. miedziane elementy przeznaczone m.in. do odprowadzania wody, miedziane elementy opaski elewacji budynku czy rury do centralnego ogrzewania. Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze wytypowali kilku mężczyzn mogących mieć związek z tą sprawą. Głównymi podejrzanymi byli mężczyźni w wieku od 20 do 25 lat, a ich motywacją był brak gotówki i chęć jej szybkiego zdobycia.

Policjanci kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu ustalili, że na teren posesji podejrzani weszli dwukrotnie. Jednego dnia przygotowali i wywieźli miedziane materiały budowlane znajdujące się na działce przyległej do budynku, po to aby dwa dni później włamać się do środka domu i ukraść z niego kolejne wartościowe rzeczy, w tym przypadku były to rury przeznaczone do centralnego ogrzewania. Do przestępczego procederu za każdym razem wykorzystywali inne auto, w które pakowali przygotowane wcześniej łupy i wywozili je do najbliższego skupu metali kolorowych.

Wkrótce młodzi mężczyźni ze swojej działalności będą się tłumaczyć przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

