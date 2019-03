Policjanci ścigali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali mieszkańca powiatu pilskiego. Nietrzeźwy 19-latek nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał policjantom ulicami centrum miasta. W aucie miał jeszcze siedmiu pasażerów. Jeden z nich był przewożony w bagażniku. Podejrzany stracił już prawo jazdy.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 16.03.2019 r., w nocy, wówczas patrol z bydgoskiego ruchu drogowego zauważył audi na ulicy 3 Maja w Bydgoszczy, którego kierowca jechał z nadmierną prędkością. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Nagle audi zaczęło przyspieszać i uciekać. Zaczął się pościg.

Policjanci powiadomili o tej sytuacji dyżurnego, informując go na bieżąco o trasie ucieczki pojazdu. Uciekając, kierowca audi łamał przepisy ruchu drogowego. Całe zdarzenie było rejestrowane policyjnym wideorejestratorem. Ostatecznie pościg zakończył się na ulicy Pomorskiej.

Tam funkcjonariusze zatrzymali kierowcę audi. W samochodzie oprócz kierowcy było jeszcze siedmiu pasażerów, w tym jeden zamknięty w bagażniku. 19-letni kierowca był przebadany alkomatem. Okazało się, że ma ponad pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i zholowali auto. Następnie przewieźli zatrzymanego do policyjnego aresztu.

Jeszcze tego samego dnia śledczy z bydgoskiego Śródmieścia przedstawili 19-latkowi zarzut kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Za to ostatnie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. To jednak nie wszystko.

Mundurowi analizują zapis z wideorejestratora. 19-latek będzie odpowiadać za popełnione wykroczenia w trakcie ucieczki. Oprócz przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, będzie odpowiadać również za szereg innych wykroczeń zarejestrowanych na nagraniu między innymi wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, niestosowanie się do znaku STOP, nakaz jazdy w prawo, zakaz wjazdu

(KWP w Bydgoszczy / mw)