Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Policją dolnośląską i Policją czeską Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasz Trawiński oraz komendanci wojewódzcy Policji z Pardubic - plk. Mgr. Petr Sehnoutka, Liberca - plk. Mgr. Vladislav Husák, Ołomuńca - plk. Mgr. Bc. Petr Tománek oraz Hradec Kralove - plk. JUDr. David Fulka uroczyście podpisali harmonogram dalszej współpracy pomiędzy jednostkami. Spotkanie odbyło się w Czechach w miejscowości Kraliki.

W terenie przygranicznym współpraca międzynarodowa to bardzo ważna sprawa. Jest prowadzona na różnych obszarach, to m. in. polsko-czeskie patrole po obu stronach granicy, wymiana doświadczeń i wspólne programy prewencyjne, spotkania robocze oraz wymiana doświadczeń funkcjonariuszy policji w ramach problematyki Oddziałów Prewencji Policji polskiej, czeskiej, niemieckiej oraz słowackiej, ćwiczenia taktyczne i strzeleckie Oddziałów Prewencji Policji oraz jednostek antyterrorystycznych, wspólne ćwiczenia kynologiczne z zakresu pracy psów patrolowo-tropiących, a w ramach współpracy służb kryminalnych wymiana doświadczeń oraz zwalczanie przestępczości narkotykowej, samochodowej i cyberprzestępczości.

(KWP we Wrocławiu / mw)