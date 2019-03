Kradzież mercedesa, paliwa i ucieczka przed Policją. 21-latek zatrzymany Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawca kradzieży paliwa z jednej ze stacji paliw na terenie powiatu krośnieńskiego został zauważony przez policjantów ze Świebodzina. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać. Stwarzał ogromne zagrożenie dla innych kierujących. Policjanci zablokowali auto na jednej z ulic miasta. Jak się okazało, 21- letni kierujący poruszał się skradzionym mercedesem wartości 100 tysięcy złotych.

Podczas pełnienia służby patrolowej policjanci zwracają uwagę na przypadki łamania przepisów prawa ale również na różnego rodzaju szczegóły opisane podczas odpraw, które mogą przyczynić się do rozwiązania zaistniałych zdarzeń lub zatrzymania ich sprawców. Również w trakcie samej służby podawane są często komunikaty dotyczące wielu różnych wydarzeń. We wtorek / 19 marca/ policjanci z Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego ze Świebodzina otrzymali komunikat o kradzieży paliwa w sąsiednim powiecie. Zdarzenia miał się dopuścić kierujący białym busem marki Mercedes. Podczas przemieszczania się pomiędzy miejscowościami mundurowi zauważyli wskazany pojazd. Po wydaniu polecenia do zatrzymania poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący zaczął uciekać. Mężczyzna wjechał do miasta, gdzie łamał szereg przepisów i stwarzał ogromne zagrożenie. Do pościgu włączył się również patrol dzielnicowych. Obu patrolom błyskawicznie udało się zatrzymać mężczyznę blokując jego pojazd z dwóch stron. Kierujący usiłował jeszcze uciekać. W tym momencie policjanci błyskawicznie do niego dotarli obezwładniając go. Dalsza praca i ustalenia policjantów pozwoliły dotrzeć do informacji, że nie tylko paliwo zostało skradzione. Zarówno pojazd jak i tablice rejestracyjne również figurowały w systemie jako utracone. Pojazd, wartości około 100 tysięcy złotych na terenie Holandii, a tablice na terenie Niemiec. Młody, 21- letni mężczyzna został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony na policyjny parking. Kierującemu tylko za ucieczkę grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Do tego może dość odpowiedzialność za kradzież lub paserstwo oraz szereg wykroczeń.

sierż. sztab. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie

Tel. 68 476 36 28, 519 534 237