Sprzedawali sprzęt elektroniczny ale nie wysyłali zamówionych towarów Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za współudział w oszustwie. Podejrzewani oferowali w sklepie internetowym sprzęt elektroniczny, który jednak nigdy nie trafił do odbiorców. Nawet 1000 osób mogło paść ofiarą oszustów a straty szacowane są na blisko pół miliona złotych. Policjanci ustalają wszystkie osoby związane z tym procederem.

11 marca 2019 roku policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi zostali powiadomieni, że jeden ze sklepów internetowych oferuje do sprzedaży urządzenia elektroniczne w preferencyjnych cenach jednak nie wysyła towarów. Natychmiast funkcjonariusze przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego. Równocześnie we współpracy z prokuraturą zablokowali 750 tysięcy złotych na kontach należących do sklepu. 19 marca 2019 roku policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który odpowie za współudział w oszustwie. 20 marca wpadł jego 59-letni wspólnik. Obaj są osobami bezdomnymi. Dotychczas policjanci ustalili, że w wyniku przestępczej działalności pokrzywdzonych jest 700 osób z terenu całego kraju. Cały czas gromadzony jest jednak materiał dowodowy , który wskazuje, że ta liczba może wzrosnąć do ponad 1000. Funkcjonariusze wstępnie oszacowali, że straty wynikające z oszustwa mogą sięgać blisko pół miliona złotych. Niewątpliwie za procederem stoją jeszcze inne osoby. Za tego rodzaju przestępstwo może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak bezpiecznie kupować w sieci

Polacy coraz chętniej kupują w Internecie. To wygodne, gdyż, nie ruszając się sprzed monitora, można zamówić dowolny produkt z dostawą do domu. W sieci nie ma kolejek, godzin spędzonych na chodzeniu między półkami… Niestety, tak jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym możemy paść ofiarą oszusta lub złodzieja. Policja radzi, co zrobić, by dokonanie zakupu było możliwie bezpieczne.

Kilka zasad, jak bezpiecznie kupować w sieci:

• Przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego,

• Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć,

• Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych,

• Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić,

• Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki "https". Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze,

• Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność,

• Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, na stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,

• Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi,

• Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i "dokumentacji",

• Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na Policję. Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.