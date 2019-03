Zatrzymani za nawoływanie do nienawiści Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy kryminalnych z gdańskiej komendy dziś rano zatrzymano trzy osoby podejrzewane o nawoływanie do nienawiści oraz propagowanie poglądów faszystowskich. Zatrzymani to 20-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 23 i 34 lat . Sprawcy kilka dni temu na trzech gdańskich restauracjach rozwiesili plakaty i umieścili napisy nawołujące do nienawiści. Za to przestępstwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z gdańskiej komendy od kilku dni pracują nad sprawą, która dotyczy m.in. propagowania faszystowskiego ustroju oraz nawoływania do nienawiści. 16 i 17 marca br. policjanci odebrali trzy zgłoszenia o powieszeniu na witrynach lokali gastronomicznych plakatów i namalowaniu na jednym z nich napisów o treściach nawołujących do nienawiści. Na miejsce tych przestępstw skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo - śledczej, którzy podczas swojej pracy zabezpieczyli wiele śladów, które przekazane zostały do analizy policjantom z laboratorium kryminalistycznego Policji. Kryminalni zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu w różnych częściach miasta, które były przez nich przez wiele godzin dokładnie analizowane. Równolegle funkcjonariusze sprawdzali każdą informację, którą otrzymywali, rozmawiali z osobami, przesłuchiwali świadków. Policjanci typowali osoby, które mogą być odpowiedzialne za to przestępstwo.

Dzięki intensywnej pracy policjantów dziś rano doszło do zatrzymania trzech osób podejrzewanych o to przestępstwo. Zatrzymani to 20-letnia kobieta oraz 23 i 34-letni mężczyźni. Do zatrzymań doszło na ternie Gdyni. W mieszkaniu zatrzymanych osób, podczas oględzin, policjanci znaleźli liczne materiały przedstawiające symbole, znaki i rysunki faszystowskie oraz treści świadczące o propagowaniu rasizmu. Zabezpieczono komputery oraz ulotki i odzież świadczącą o sympatyzowaniu tych osób z organizacjami o poglądach skrajnie nacjonalistycznych. Kobieta i dwóch mężczyzn zostaną osadzeni w policyjnym areszcie, w którym będą czekać na przesłuchanie i zarzuty.

Zgodnie z art. 256 kodeksu karnego, który dotyczy publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, za popełnienie takiego czynu grozi kara do 2 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku)