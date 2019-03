Jechał 162 km/h przy ograniczeniu do 60 km/h - stracił prawo jazdy Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Auto na średzkich tablicach rejestracyjnych przekroczyło dozwoloną prędkość o 102 km/h. Za kierownicą samochodu siedział niespełna 20-letni kierujący. Prawo jazdy posiadał dopiero od 1,5 roku. „Posiadał”, ponieważ za tak rażące przekroczenie prędkości dokument został mu od razu zatrzymany. Ulice to nie tor wyścigowy. Każdy taki przypadek będzie skutkował zdecydowaną reakcją policjantów.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie, patrolując nocą osiedla dzielnicy Fabryczna. Po godzinie 1.00 zwrócili uwagę na bardzo dynamicznie poruszający się pojazd osobowy. Funkcjonariusze zarejestrowali wideorejestratorem prędkość tego samochodu, która wyniosła 142 km/h. Po chwili było to już 162 km/h w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i polecili kierowcy zatrzymać się. Okazało się, że za kierownicą siedział niespełna 20-letni mężczyzna, który prawo jazdy posiadał dopiero od półtora roku.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości policjanci ukarali go grzywną w najwyższym możliwym wymiarze, tj. kwotą 500 zł, a także 10 punktami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Przypominamy! Jeżeli w takim przypadku kierowca zdecyduje się na jazdę mimo 3-miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy, zostanie on wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli mimo to kierowca będzie nadal prowadzić auto, zostaną mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Odzyskanie prawa jazdy w tym przypadku wiązać się będzie z koniecznością ponownego zdania egzaminu i spełnienia warunków osoby po raz pierwszy ubiegającej się o prawo jazdy.

(KWP we Wrocławiu / mg)