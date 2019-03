Pseudokibice zatrzymani z narkotykami Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, wspierani przez mundurowych z gliwickiej autostradówki zatrzymali 35-latkę z Mysłowic oraz 43-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, którzy w samochodzie przewozili narkotyki. W audi, którym podróżowali, kryminalni znaleźli przeszło kilogram marihuany. Zatrzymani związani są ze środowiskiem pseudokibiców. Kobieta usłyszała zarzut za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dowiedzieli się, że przez nasze województwo może być przewożona spora ilość marihuany. We wtorek, na autostradzie A4 w Mysłowicach, wspierani przez policjantów z gliwickiej autostradówki oraz przewodnika z psem z katowickiej komendy miejskiej, zatrzymali do kontroli kierowcę audi. Samochodem podróżował 43-letni mieszkaniec województwa łódzkiego oraz 35-latka z Mysłowic. W pojeździe stróże prawa znaleźli ponad kilogram marihuany. Podczas przeszukania mieszkania kobiety, kryminalni zabezpieczyli dodatkowo kilka gramów amfetaminy. Obie osoby zostały zatrzymane. Zarówno 35-latka, jak i 43-latek związani są ze środowiskiem pseudokibiców, sympatyzujących ze śląską oraz łódzką drużyną piłkarską. Wczoraj osoby zostały przesłuchane, a kobiece postawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone zostało audi, służące do popełnienia przestępstwa oraz blisko 13 tysięcy złotych, które znaleziono w samochodzie i mieszkaniu 35-latki. Za popełnione przestępstwo grozi jej nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)