Policyjną służbę godzi z pasją do brazylijskiego jiu jitsu Data publikacji 21.03.2019 St. sierż. Jakub Cichoń – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, od wielu lat trenuje brazylijskie jiu jitsu. Wymagające treningi łączy z trudną policyjną służbą. Na swoim koncie ma wiele medali mistrzostw i pucharów Polski, a także osiągnięcia w turniejach międzynarodowych.

Trenuje od 2002 roku - zaczynał od judo, dziesięć lat później spróbował brazylijskiego jiu jitsu i tak już zostało. Ma brązowy pas judo i purpurowy pas BJJ, jest instruktorem Samoobrony Polskiego Związku Sportu i Rekreacji. W ciągu roku bierze udział w kilku turniejach rangi ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.

Jak sam mówi, policjantem chciał być od zawsze, jednak zrealizowanie tego marzenia trochę trwało. Mimo, że zdał egzamin do Policji za pierwszym razem, życie skomplikowało plany. Po studiach wyjechał do Anglii. To właśnie tam zaczął trenować. Został Wicemistrzem Południowej Anglii w Judo. Startował także jako reprezentant hrabstwa Sussex and Surrey w ogólnokrajowych zawodach drużynowych Wielkiej Brytanii. Gdy wrócił do kraju, spróbował jeszcze raz wstąpić do Policji. W 2014 roku zdał egzaminy, skończył szkołę w Katowicach, gdzie później był instruktorem taktyki i technik interwencji. Obecnie służbę pełni w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy.

Jakub Cichoń swoją sportową pasję godzi z policyjną pracą. Startuje w turniejach ogólnokrajowych, ale także międzynarodowych. Duże sukcesy odnosił na turniejach NAGA (North American Grappling Associaton) w Niemczech – jednej z największych na świecie federacji grapplingowych. Na swoim koncie ma wiele medali mistrzostw i pucharów Polski. W wielu z nich stawał na stopniach podium. W ubiegłym roku wspiął się na najwyższe, w swojej kategorii wagowej w klasie elita zajął pierwsze miejsce na Grand Prix Polski BJJ, wygrał także Grapplers Cup.