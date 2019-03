Dzielnicowy zorganizował zbiórkę przyborów szkolnych Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Posterunku Policji w Młodzieszynie zorganizował w Szkole Podstawowej w Śladowie zbiórkę przyborów szkolnych. Artykuły przyniesione przez dzieci i rodziców, trafiły do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie oraz na oddział onkologii szpitala dziecięcego w Warszawie.

Pomagać lubi od zawsze, dlatego został dzielnicowym. W ostatnim czasie sierż. Konrad Sowiński zorganizował zbiórkę artykułów piśmienniczych i książek w Szkole Podstawowej w Śladowie. Akcja, którą na terenie tej placówki nadzorowała Aleksandra Czarnecka, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie szkoły zamiast chipsów i łakoci woleli kupić kredki, które trafiały do dzieci potrzebujących wsparcia. Zebranych artykułów szkolnych było tak dużo, że trafiły w dwa miejsca. Pierwsza część została przekazana do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie, druga natomiast na oddział onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, do niezwykle dzielnych dzieci, którym przyszło zmierzyć się z groźnym przeciwnikiem, jakim jest nowotwór. Na ręce policjanta trafiły podziękowania od dzieci z placówki opiekuńczej i szpitala. On jednak najbardziej cieszy się z tego, że mógł pomóc i wywołać uśmiech na twarzach dzieci.

(KWP w Radomiu/kr)