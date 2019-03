POLICJANCI ODDAJĄ KREW POTRZEBUJĄCYM Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie człowieka. To wyjątkowy lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu osobom. Policjanci z Zielonej Góry doskonale to wiedzą i dlatego oddają swoją krew, aby pomóc innym.

Po raz kolejny przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zaparkował w środę /20 marca/ mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Policjanci przyłączyli się zatem do zbiórki i oddali honorowo krew, aby podzielić się tym co najcenniejsze - cząstką siebie.

Koncentrat krwinek czerwonych jest niezbędny dla ratowania życia ofiar wypadków samochodowych, przetaczany w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących.

Do zielonogórskich policjantów dołączyli także uczniowie klasy mundurowej z liceum ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Młodzież przyjechała ze swoim opiekunem – mł. insp. w stanie spoczynku, Piotrem Puchałą. Wśród dawców pojawiły się także osoby, które robią to tylko okazyjnie. Podstawowym celem klubowiczów jest m.in. propagowanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem daru krwi oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego oraz organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu Honorowych Dawców Krwi. Powoli swoją pasją i bezinteresowną pomocą innym, zarażają kolejnych policjantów oraz inne osoby, którzy chętnie przyłączają się do akcji.

Pamiętajcie!

Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, który waży co najmniej 50 kilogramów i jest zdrowy.

źródło: podinsp. Małgorzata Barska

KMP w Zielonej Górze