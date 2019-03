Z pracownikami pomocy społecznej rozmawialiśmy o bezpieczeństwie seniorów Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Bezpieczeństwo seniorów to sprawa zarówno Policji jak i wszystkich instytucji, które opiekują się starszymi osobami. Dlatego poza rozmowami z seniorami, funkcjonariusze spotykają się również z pielęgniarkami środowiskowymi i pracownikami ośrodków pomocy społecznej. To wszystko w ramach wojewódzkiego programu – by wspólnie podnosić świadomość seniorów.

W ramach wojewódzkiego programu podnoszenia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeń na lata 2018-2020 policjanci z Brzegu spotkali się z pracownicami ośrodków pomocy społecznej i pielęgniarkami środowiskowymi. Celem cyklu szkoleń, których partnerami są Wojewoda Opolski, Wojewódzki Komendant Policji i Opolski Kurator Oświaty jest ograniczenie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na osobach starszych.

Poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i zapoznanie z mechanizmami działania przestępców funkcjonariusze podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz świadomość seniorów w zakresie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać. Podczas spotkania policjanci przedstawili metody działania oszustów m.in. „na policjanta”, „na wnuczka”, „na pracownika gazowni” czy „na domokrążce”. Nawiązaliśmy do wykorzystywanych przez nich legend – „na wypadek ”, „na zwrot długu” i „na zakup nieruchomości bądź ruchomości”. Podkreśliliśmy jednak, że metody i legendy się zmieniają, a oszuści szukają nowych, którymi próbują zmanipulować seniorów. Najważniejsze by seniorzy stosowali zasadę ograniczonego zaufania, nie wierzyli we wszytko co nieznajomi im przekażą, a kiedy ktoś żąda od nich pieniędzy, pochopnie ich nie przekazywali. Zwróciliśmy uwagę na to jak starsze osoby powinny się zachować kiedy do ich drzwi puka ktoś nieznajomy i gdzie sprawdzać usłyszane w telefonie historie. Najważniejsze jednak by cały czas przypominać i ostrzegać podopiecznych o zagrożeniach. Zadaniem osób, które mają kontakt z seniorami jest budowanie świadomości seniorów i pokazanie im, że są w stanie przechytrzyć oszustów.

Każdy kto ma w swoim otoczeniu seniorów może włączyć się w edukacje i przy kawie z bliskimi, spotkaniu z sąsiadem czy odwiedzinach u samotnych osób opowiedzieć o tym, że nie każdy kto puka do drzwi jest uczciwy, a ten co do nas dzwoni i mówi że jest wnuczkiem wcale nim nie jest. Dlatego funkcjonariusze cały czas spotykają się z seniorami i opowiadają o oszustwach i kradzieżach, które odnotowaliśmy w naszym powiecie. Wszystko po to by nasi dziadkowie byli bezpieczni. Ostatnio takie spotkanie odbyło się z seniorami z Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.