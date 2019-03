Policjant przed służbą zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 62-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławski funkcjonariusz przed rozpoczęciem służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Policjant wyprzedził go, podbiegł do samochodu, wyciągnął ze stacyjki kluczyki, a następnie zatrzymał. Kierujący miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Trafił prosto na komisariat i odpowie teraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Policjant z Wydziału Prewencji i Patrolowego komendy miejskiej we Wrocławiu jechał na służbę. Jego uwagę zwrócił kierujący osobowym seatem, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Seat zjeżdżał na środek jezdni i stanowił realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjant nie mógł pozwolić, aby szaleńcza jazda kierującego seatem tragicznie się dla kogoś skończyła. Pomimo tego, że nie był w służbie, wyprzedził samochód i zaczął go bezpiecznie wyhamowywać. Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusz podbiegł do auta i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mężczyźnie dalszą jazdę. O całej sytuacji powiadomił oficera dyżurnego Policji.

Kierującym okazał się być 62-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Mężczyzna przyznał, że pił alkohol, zresztą wyczuwalna była jego silna woń. Wkrótce na miejsce dotarł umundurowany patrol z urządzeniem do mierzenia poziomu alkoholu w organizmie. Okazało się, że mężczyzna miał 2,6 promila alkoholu w organizmie.

62-latek został przewieziony na Komisariat Policji Wrocław Leśnica, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozić mu teraz może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)