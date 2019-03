Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał dwóch sprawców kradzieży Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj przed południem policjant Wydziału Ruchu Drogowego starachowickiej komendy w czasie wolnym od służby, zatrzymał dwóch mężczyzn którzy dokonali kradzieży elektronarzędzi w jednym z sklepów budowlanych. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 1200 złotych. „Łupy” wróciły do sklepu, a nietrzeźwi rabusie trafili do policyjnej celi.

Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał dwóch sprawców kradzieży

Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem w jednym ze sklepów budowlanych. Policjant w czasie wolnym od służby robił zakupy, w pewnym momencie zauważył 3 mężczyzn, którzy omijając kasę wynoszą elektronarzędzia. Kiedy zabezpieczająca bramka się włączyła sprawcy zaczęli uciekać. Funkcjonariusz bez chwili zawahania podjął pościg za mężczyznami. Zatrzymał jednego z nich, a drugi z mężczyzn wrócił do niego prawdopodobnie chciał pomóc wspólnikowi, ale w tym momencie nasz kolega poinformował, że jest policjantem. Poprosił o pomoc innego mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu policji. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że zatrzymani mieli prawie po 3 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymanie trzeciego jest tylko kwestią czasu. Teraz 34 i 29-latek za kradzież będą się tłumaczyć przed sądem.

Opr. PK

Źródło: KPP w Starachowicach