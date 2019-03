Radiowozem prosto na salę porodową Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej drogówki podjęli wczoraj nietypową interwencję. Funkcjonariuszy o pomoc poprosił kierowca toyoty, który wiózł w samochodzie rodzącą żonę. Kobieta była już w ostatniej fazie porodu, a godziny szczytu uniemożliwiały rodzinie dojechanie na czas do szpitala. Mundurowi podjęli decyzję o przewiezieniu rodzącej kobiety radiowozem do placówki medycznej.

Wczoraj, 20.03.2019 r., tuż po godzinie 18:00 na ul.Grunwaldzkiej w Gdańsku do patrolu drogówki podjechał roztrzęsiony kierowca toyoty prosząc policjantów o pomoc. 40-latek powiedział funkcjonariuszom, że jego żona, którą przewozi w aucie, jest w ostatniej fazie porodu i musi jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Na ulicy w tym czasie był bardzo duży ruch z uwagi na popołudniowe godziny szczytu, co znacznie komplikowało sprawę. Biorąc pod uwagę okoliczności całej sytuacji, mundurowi podjęli decyzję, że najbezpieczniejszym i najszybszym wariantem transportu będzie radiowóz. Policjanci przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych przewieźli małżeństwo do szpitala. Po kilku minutach dotarli na miejsce. Funkcjonariusze upewnili się, że rodząca uzyskała pomoc specjalistów. Kobieta od razu trafiła na salę porodową gdzie urodziła zdrowego chłopca.

(KWP w Gdańsku/kr)