Policjant po służbie zatrzymał kierującego, który chował się przed policyjnym patrolem bo nie miał uprawnień

Data publikacji 21.03.2019

Wczoraj (20 marca br.) w godzinach popołudniowych będący po służbie funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, zauważył pojazd marki Fiat Punto, którego kierujący dziwnie się zachowywał. Wjeżdżał w zarośla i z ukrycia obserwował otoczenie. Policjant powiadomił jednostkę i wylegitymował kierowcę fiata. Przybyły na miejsce patrol ruchu drogowego wraz z interweniującym funkcjonariuszem ustalili, że 40-letni kierujący widząc przejeżdżający patrol Policji chciał się prawdopodobnie ukryć, ponieważ kierował pojazdem pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. Sprawą mieszkańca powiatu myślenickiego zajmie się sąd. Za prowadzenie pojazdu nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Krakowie/kr)