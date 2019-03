Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji" Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają przygotowania do Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” organizowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP przy wsparciu Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Jest nam zaszczyt poinformować, że zaproszenie do grona ekspertów przyjął znany i lubiany aktor Waldemar Obłoza.

Do czerwcowego finału Ogólnopolskiego Festiwalu, który odbędzie się w Warszawie coraz bliżej. Dzisiaj Biuro Komunikacji Społecznej KGP odwiedził znany aktor scen polskich Pan Waldemar Obłoza, który odniósł się do zaprezentowanej przez przedstawicieli biura koncepcji przebiegu ww. przedsięwzięcia. Po szczegółowej prezentacji założeń Festiwalu aktor przyjął zaproszenie do udziału w tym projekcie jako członek JURY. Jak już wiemy to nie ostatni ekspert, który weżmie udział w tym przedsięwzięciu. Już wkrótce przekażemy kim są kolejni członkowie Jury Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie, którego regulamin zamieszczony jest na stronach komend wojewódzkich.