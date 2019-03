KAS i CBŚP przejęły 70 ton nielegalnego tytoniu, wartego 31 mln zł Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i KAS z Białegostoku podczas wspólnej akcji zabezpieczyli ogromną ilość nielegalnego tytoniu. Dzięki działaniom służb wyeliminowano z rynku 70 ton towaru, o szacunkowej wartości rynkowej ponad 31 milionów zł. Z takiej ilości tytoniu można by wyprodukować co najmniej 70 milionów sztuk papierosów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Zabezpieczenie tak rekordowej ilości tytoniu, z którego już nie zostaną wyprodukowane „lewe” papierosy, to efekt współpracy funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku i policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Białymstoku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

W wyniku szczegółowych ustaleń i analiz zebranych informacji funkcjonariusze dotarli do powiatu piaseczyńskiego. Tam w jednej z hal magazynowane były duże ilości nielegalnego tytoniu. W składzie mundurowi znaleźli 456 kartonów z blisko 70 tonami wysokiej jakości suszu tytoniowego, wartego ponad 31 milionów złotych oraz profesjonalną maszynę do suszenia tytoniu.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego mężczyznę oraz zabezpieczyli komputery, dokumenty i nośniki danych jako materiał dowodowy.

Aby przetransportować tak dużą ilość nielegalnego towaru do magazynów depozytowych Służby Celno-Skarbowej użyto aż sześciu samochodów ciężarowych z naczepami, tzw. tirów. Z ustaleń KAS i CBŚP wynika, że magazynowany towar mógł służyć do zaopatrywania nielegalnych fabryk papierosów. Z takiej ilości tytoniu można by wyprodukować co najmniej 70 milionów sztuk papierosów.

Czynności wykonywane przez służby były prowadzone przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Piasecznie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator, zatrzymanemu mężczyźnie przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Grozić mu może kara do 6 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Film i zdjęcia: CBŚP i KAS