Uderzenie w przestępczość akcyzową

Data publikacji 22.03.2019

Zgierscy kryminalni zatrzymali 3 osoby podejrzane o produkcję nielegalnych wyrobów tytoniowych. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 68,5 tysiąca papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 2 kg tytoniu, dla których wartość uszczuplenia akcyzowego to prawie 60 tysięcy złotych. Dwie kobiety oraz mężczyzna usłyszeli już zarzuty produkowania wyrobów tytoniowych wbrew przepisom w celu wprowadzenia ich do obrotu, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności.

21 marca 2019 r., z samego rana, kryminalni ze zgierskiej jednostki Policji namierzyli na ulicach Zgierza samochód marki Volkswagen. Funkcjonariusze wiedzieli, że w aucie mogą być przewożone nielegalne wyroby tytoniowe. Gdy auto wjechało na jedną z posesji kryminalni postanowili skontrolować pojazd, którym podróżowała 45-letnia kierująca oraz 26-letni pasażer. Był to strzał w dziesiątkę, bo w samochodzie policjanci znaleźli 1060 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz kilka sztuk belek z folią służącą do zawijania paczek z papierosami. Policjanci wiedzieli, że te wyroby tytoniowe są produkowane w jednym z pobliskim mieszkań. Idąc za ciosem postanowili skontrolować ten lokal, w którym była 66-letnia kobieta. Podczas przeszukania pomieszczeń kryminalni znaleźli 1135 paczek nielegalnych papierosów, 2 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy, 6 pudełek kartonowych tzw. „pizza” z ponad 4 tysiącami papierosów, a także 2 worki pustych opakowań kartonowych na wyroby tytoniowe.

Policjanci zatrzymali trójkę zgierzan, którzy usłyszeli już zarzuty produkowania wyrobów tytoniowych wbrew przepisom w celu wprowadzenia ich do obrotu, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności. W wyniku działań funkcjonariuszy łącznie zabezpieczono 68 500 sztuk nielegalnych papierosów oraz 2 kg tytoniu, dla których wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to prawie 60 tysięcy złotych. Prokurator zadecydował o oddaniu podejrzanych pod dozór Policji.

(KWP w Łodzi / mw)