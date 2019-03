300 zarzutów dla dilerów ze Śląska Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przedstawieniem blisko 300 zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakończyli postępowanie wobec trzech mieszkańców województwa śląskiego. Mężczyźni są podejrzani o posiadanie oraz udzielanie środków odurzających.

Sprawa swój początek miała w piątek 25 stycznia 2019 r. Policjanci z oświęcimskiej drogówki pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.Tuż po godzinie 15.00, na ulicy Dąbrowskiego do kontroli drogowej zatrzymali osobowego volkswagena. Kiedy kierujący uchylił szybę, funkcjonariusze od razu wyczuli wydobywającą się woń marihuany z wnętrza pojazdu. Zachowanie kierowcy również sugerowało, że może on znajdować się pod wpływem narkotyków. Policjanci przeszukali 24-letniego mieszkańca Śląska oraz pojazd którym kierował. Wewnątrz znajdował się woreczek foliowy z zawartością marihuany. W związku z powyższym mężczyzna został zatrzymany. Aby ustalić czy kierował samochodem będąc pod wpływem środka odurzającego do badań została pobrana mu krew. Następnie sprawę przejęli policjanci Wydziału Kryminalnego. Zebrali oni dowody świadczące o tym, że 24-latek miał związek z kilkudziesięcioma przypadkami udzielania środków odurzających innym osobom. Ponadto funkcjonariusze natrafili również na wątek, który skierował ich do dwóch innych mieszkańców województwa śląskiego, 21 i 22 – latków, także zajmujących się przestępczym narkotykowym procederem na terenie kilku śląskich miast. Łącznie trzem współpracującym ze sobą dilerom narkotykowym udowodniono popełnienie blisko 300 czynów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym głównie rozprowadzania środków odurzających oraz trzy dotyczące ich posiadania. Dodatkowo badania toksykologiczne krwi 24-letniego kierowcy potwierdziły, że w chwili zatrzymania prowadził on pojazd będąc pod wpływem środka odurzającego. W związku z tym został przedstawiony mu zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za ich rozprowadzanie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/kr)