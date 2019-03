Poszukiwani w rękach policji. Ukrywali się w różnych zakątkach świata Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali trzech poszukiwanych przez lata mężczyzn. Wszyscy podejrzani są o poważne przestępstwa. Ukrywali się w Czechach, Holandii i USA. Cała trójka trafiła już do polskich aresztów.

To kolejny sukces na koncie policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z województwa mazowieckiego, zwłaszcza tych, którzy od lat wydają się być nieuchwytni. Nie ma dnia, by „poszukiwacze” nie wykreślili z listy kolejnych osób.

Kilka tygodniu temu do Polski „wrócił” 39-latek z Ostrowi Mazowieckiej. Był poszukiwany od 2009 roku przez prokuratury z Gdańska i Ostrołęki za udział i kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Jak ustalili policjanci, uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Danii, a następnie Belgii. Na stałe osiadł jednak w USA. Pracował w firmie remontowo-budowlanej. Jednak podobnie, jak w Polsce zamieszany był w handel narkotykami. Policjanci ustalili, że może przebywać w Chicago i kilka tygodni temu mężczyzna został deportowany z USA i trafił do więzienia w Polsce.

W minionym tygodniu jego los podzieliło dwóch innych mężczyzn. 35-latek wrócił do Polski na kilka dni. Z kraju, gdzie był od ubiegłego roku poszukiwany przez sądy w Warszawie i Tczewie za działalność w grupie przestępczej i oszustwa, wyjechał do Czech. Tam się ożenił. Gdy policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu ustalili, że mężczyzna może przyjechać do Radomia na urodziny ojca i dzień kobiet, urządzili zasadzkę. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów. 35-latek trafił do więzienia, gdzie spędzi ponad półtora roku.

Od 2017 roku przez sądy i prokuratury z Radomia, Sulęcina i Warszawy poszukiwany był również 33-latek z Radomia. Na swoim koncie miał m.in. kradzieże, włamania, jazdę pod wpływem narkotyków, posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz kierowanie grupą przestępczą o charterze zbrojnym. Z Polski wyjechał do Holandii. Wrócił w ostatnich dniach do domu. Nie uszło to uwadze „poszukiwaczy”. 33-latek został zatrzymany i trafił do więzienia.

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje już 3 lata. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/RJ