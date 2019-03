SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przewodnicy psów służbowych garnizonu podlaskiego wraz z psami służbowymi szkolili się na terenie Ogrodu Pałacu Branickich w Białymstoku. Wszystko po to, aby skuteczniej wykonywać swoją codzienną służbę.

Wczoraj, na terenie Ogrodu Pałacu Branickich w Białymstoku, odbyło się szkolenie policyjnych psów służbowych wyszkolonych w kategorii patrolowo-tropiący, tropiący oraz do wyszukiwania zapachu zwłok. Funkcjonariusze z Białegostoku, Sokółki oraz Bielska Podlaskiego doskonalili umiejętności swoich psów do "zadań specjalnych". Łącznie w szkoleniu wzięło udział 14 specjalnie wyszkolonych psów służbowych z Policji. W tym wyjątkowy jedyny w Polsce tercet, przewodnik z Jalą "tropiczką" do wyszukiwania osób oraz Hetem do wyszukiwania zapachu zwłok!

Celem ćwiczeń było podwyższenie umiejętności przewodników w pracy z psami służbowymi oraz sprawności psów służbowych, ćwiczenia z zakresu obrony przewodnika, pościgu i zatrzymania osoby niebezpiecznej.

Szkolenie przeprowadził koordynator do spraw kynologii policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wszystko po to, aby skuteczniej wykonywać swoją codzienną służbę.

Ładowanie odtwarzacza...

Ładowanie odtwarzacza...