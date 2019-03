Płyta szczecińskiego policjanta na rzecz powrotu do zdrowia policjanta z Wrocławia Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Podkom. dr Marek Łuczak - na co dzień koordynator wojewódzki do zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i autor ponad 40 książek o historii i zabytkach, wydał płytę Outsider - Silence. Zysk ze sprzedaży płyty zostanie w całości przeznaczony na leczenie i rehabilitację Mateusza, policjanta z oddziału antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Cały nakład płyty trafił już do Stowarzyszenia AS w Sobótce, które pomaga Mateuszowi (konto do wpłat dla Mateusza: 11 9574 1015 2003 0200 0884 0122). Stowarzyszenie ma zająć się dystrybucją limitowanego nakładu płyty i zebrać pieniądze na leczenie policjanta. Fundusze pomogą w rehabilitacji rannego podczas działań funkcjonariusza, tak aby mógł powrócić do służby.

Marek Łuczak wydał limitowaną serię 1000 sztuk swojego nowego albumu Outsider - Silence, do którego napisał muzykę i słowa. Większość utworów zaśpiewała szczecińska wokalista Natalia Grzywacz. W projekcie wzięły udział wokalistki Klaudia Zając oraz Patrycja Maj, Stella Karalis (skrzypce), Odysseas Karalis (inst. klawiszowe), Mateusz Paczkowski (wiolonczela) i Michał Gapys (gitara).

W 2016 roku powstała pierwsza płyta Outsider - Waiting for the Night, przeznaczona na cele charytatywne, a w lutym 2017 roku płyta Outsider - Broken, którą podkom. Łuczak przeznaczył na leczenie policjantki z Tucholi - ś.p. asp. Kingi Kęsik (Szwedy), w 2018 wydał singiel Outsider - Tanger na leczenie podkom. Eweliny Pustkowskiej z KWP w Gdańsku, w tym samym roku ukazał się również album Outsider - Between heart and mind, z którego dochód został przeznaczony na leczenie dr Beaty Makowskiej z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.



Wideo do utworów z płyty Outsider - Silence;

https://www.youtube.com/watch?v=9TTQk0ldXmA

https://www.youtube.com/watch?v=SEsaqjRz8Iw

https://www.youtube.com/watch?v=K9aY-aFu2aA

https://www.youtube.com/watch?v=AU0a0a5Afl4