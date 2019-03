Rozpoczęcie sezonu motocyklowego z opolskimi policjantami Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci prewencji i ruchu drogowego spotkali się z młodzieżą podczas dnia otwartego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. Początek wiosny był doskonałą okazją do rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Na placu szkolnym wyeksponowano ponad 200 jednośladów. Miłośnicy motocykli z zainteresowaniem słuchali prelekcji na temat bezpiecznego podróżowania motocyklem, którą wygłosili policjanci ruchu drogowego.

21 marca 2019 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu odbyło się rozpoczęcie sezonu motocyklowego. To już kolejna edycja imprezy promującej bezpieczeństwo jednośladów w ruchu drogowym z udziałem klubu ZSM-otka. Tradycją lat ubiegłych, na dzień otwarty do szkoły zaproszeni zostali policjanci prewencji i ruchu drogowego, oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Miłośnicy jednośladów z zainteresowaniem słuchali wskazówek ekspertów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Asp. Dariusz Buczyński – policjant opolskiej drogówki omówił najczęstsze błędy popełniane przez motocyklistów i motorowerzystów. Ponadto przedstawił kilka rad, które mogą pomóc w bezpiecznym podróżowaniu. Asp. sztab. Maciej Kędra zachęcił wszystkich uczestników imprezy do czynnego udziału w zbiórce 100 litrów krwi na 100-lecie Policji. Już 10 kwietnia, właśnie w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, będzie można oddać krew. Ta prosta forma pomocy może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.

Pamiętajmy !

To kierowca powinien panować nad pojazdem - nigdy odwrotnie,

Nie popisuj się ryzykowną jazdą przed kolegami - to może kosztować życie albo zdrowie ciebie lub inną osobę!

Wykonuj bezpieczne manewry,

Zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów,

Pamiętaj, aby być widocznym na drodze, włącz światła,

Niespodziewane zbaczanie z toru jazdy, grozi najechaniem przez inny pojazd,

Jeśli czujesz gniew, frustrację lub agresję - nie siadaj za kierownicą! Motocyklisto opanuj nerwy, bo każdy Twój błąd może zakończyć się tragicznie,

Od momentu, gdy wsiadasz na motocykl, koncentruj się wyłącznie na bezpiecznej jeździe,

Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków może być przyczyną śmierci!

Kask ochronny, ochraniacze, odpowiednie buty i rękawice - zwiększą twoje bezpieczeństwo, a kamizela odblaskowa poprawia widoczność.

(KWP w Opolu/kr)