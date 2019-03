Brzescy policjanci udzielili pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i zdecydowane działania brzeskich policjantów być może uratowało życie 68-letniemu mężczyźnie, który stracił przytomność i nie był w stanie wydostać się z budynku, w którym sam przebywał.

Wczoraj ( 21.03.19 r.) o godzinie 19.40 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzesku otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczące mężczyzny, który półświadomy leżał za przeszklonymi i zatrzaśniętymi drzwiami budynku, z którego nie był w stanie wydostać się o własnych siłach. 68-latka zauważył przypadkowy przechodzień, który powiadomił o tym fakcie służby. Na miejsce skierowano patrol dzielnicowych. Za przeszklonymi drzwiami leżał starszy mężczyzna. Nie było do niego dostępu bowiem były one zatrzaśnięte od wewnątrz, a mężczyzna nie był w stanie ich samodzielnie otworzyć. Policjanci nie tracąc czasu wypchnęli je i dostali się do środka, gdzie natychmiast przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej półprzytomnemu mężczyźnie. Po chwili odzyskał on pełną świadomość i powiedział funkcjonariuszom, że zasłabł w momencie, gdy chciał opuścić budynek. Posiadał klucze od drzwi, które miał zamknąć wychodząc lecz nie był w stanie się podnieść i tych drzwi otworzyć. Policjanci monitorowali funkcje życiowe mężczyzny do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego, którą wcześniej wezwali. 68-letni mieszkaniec Brzeska został przewieziony do szpitala na obserwację.

(KWP w Krakowie/kr)