Policjanci udaremnili próbę samobójczą Data publikacji 25.03.2019 Strzelińscy funkcjonariusze udali się na pilną interwencję w pobliże stacji kolejowej, gdzie według zgłoszenia na torowisku miał się położyć mężczyzna chcący popełnić samobójstwo. Dzięki natychmiastowej reakcji na tę informację, policjanci w porę dotarli do desperata i odwiedli go od jego zamiaru.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie otrzymał informację o mężczyźnie, który miał się położyć na torach kolejowych. Do całej sytuacji doszło w okolicy dworca, a zachowanie desperata według opisu osoby zgłaszającej wskazywało na to, że chce on popełnić samobójstwo.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze. Policjanci potwierdzili zgłoszenie, odnajdując leżącego na torowisku 48-latka. Mężczyzna przyznał, że chciał odebrać sobie życie. Po rozmowie z funkcjonariuszami zrezygnował ze swojego zamiaru i wstał z torów. Ponieważ wyczuwalny był od niego zapach alkoholu, został dowieziony do strzelińskiej komendy w celu wytrzeźwienia, a następnie udzielono mu specjalistycznej pomocy lekarskiej.

(KWP we Wrocławiu / mw)