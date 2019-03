Mężczyzna zasłabł, a mieszkanie zalewała woda. Policjanci wyważyli drzwi i ruszyli na ratunek Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka interwencja wschowskich policjantów prawdopodobnie uratował życie 79-letniemu mężczyźnie, który schorowany, zziębnięty i nieporadny leżał w mieszkaniu w kałuży wody wydobywającej się z pieca. Mundurowi wyważyli drzwi i udzielili pomocy 79-latkowi, który następnie został przetransportowany do szpitala.

W niedzielne popołudnie (24 marca) dyżurny wschowskiej Policji otrzymał informację o tym, że strażacy podjęli interwencję w jednym z budynków wielorodzinnych we Wschowie. Miało tam dojść do zalania wodą mieszkania. Pod wskazany adres udali się mł. asp. Arkadiusz Krajewski - dzielnicowy rejonu III i post. Dawid Bura z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego.

Policjanci na miejscu zastali strażaków, którzy przekazali informacje, że drzwi do mieszkania, z którego ma wydobywać się woda są zamknięte, a z wewnątrz dochodziły dziwne odgłosy tzw. „bełkot” i słychać było lecącą wodę. Mł. asp. Arkadiusz Krajewski nie zwlekając dłużej podjął decyzję o wyważeniu drzwi. Po wejściu do mieszkania mundurowi zauważyli leżącego na korytarzu, w kałuży wody starszego mężczyznę, który nie mógł wstać. Okazało się, że jest to 79-latek, który przeszedł udar i stan jego zdrowia bardzo się pogorszył. Mężczyzna upadając na podłogę zahaczył nogą zawór od pieca w wyniku czego zaczęła lać się z niego woda. Wszystko wskazywało na to, że leżał w zimnej wodzie już dłuższy czas. Policjanci przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Strażacy podali tlen i okryli kocem zziębniętego mężczyznę. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Przemoczony, zziębnięty 79-latek został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa pod opieką lekarzy.

Źródło: podkom. Maja Piwowarska

