Interweniował po służbie Data publikacji 25.03.2019

23 marca 2019 r. policjant z komisariatu w Konstantynowie Łódzkim w czasie wolnym od służby, bez chwili wahania podjął interwencję wobec nietrzeźwego motorowerzysty. Funkcjonariusz jadąc prywatnym samochodem ulicą Jodłową w Zduńskiej Woli zwrócił uwagę na motorower jadący tzw. wężykiem. Dogonił kierowcę jednośladu, zatrzymał go i nie mając wątpliwość co do jego stanu wezwał na miejsce patrol policji. Skierowani na miejsce zduńskowolscy policjanci zbadali trzeźwość 44-letniego motorowerzysty. Okazało się, że stężenie alkoholu w organizmie zduńskowolanina przekroczyło 2,8 promila alkoholu. 44-latek odpowie przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Pamiętajmy. Każdy z nas może zapobiec tragedii. Nie bójmy się zainterweniować! Jeżeli mamy podejrzenia, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, zadzwońmy na policję. Informując o takich zachowaniach niejednokrotnie ratujemy życie innym uczestnikom ruchu drogowego. Widzisz - reaguj - dzwoń na 997 lub 112!

(KWP w Łodzi / mw)