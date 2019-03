Nie pomogła znajomość języka Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Rybnika zatrzymali mężczyznę, który napadł na obywateli Indii. Napastnik żądał od cudzoziemców pieniędzy, posługując się polskim językiem, którego mężczyźni nie znają. Nie dość, że sprawca był pijany, to jeszcze okazało się, że ma zakaz prowadzenia pojazdów, a skuter, którym jechał był kradziony. 25-latkowi grozi 12 lat więzienia.

Sprawca zajechał skuterem drogę mężczyznom, którzy szli do pracy. Zażądał od nich pieniędzy, jednak okazało się, że to obywatele Indii, którzy nie znają języka polskiego. Widząc, że cudzoziemcy go nie rozumieją, 25-latek zaczął zwracać się do nich po angielsku. Ostatecznie sprawca zaatakował mężczyzn, a kiedy ci zaczęli uciekać, obrzucał ich kamieniami. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci z boguszowickiego komisariatu rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Na jednym z osiedli zauważyli stojącego przy skuterze 25-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil. Policyjne bazy danych wykazały, że wobec mężczyzny został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej skuter, na którym jechał, był kradziony.

25-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

(KWP w Katowice / mw)