Podziękowania dla radziejowskich policjantów Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Radziejowscy policjanci otrzymali ostatnio wiele ciepłych słów od mieszkańców powiatu za współpracę i profesjonalizm w swoich działaniach. Funkcjonariuszom podziękował właściciel Orisa. Psiaka, który padł łupem złodziei i tylko dzięki dzielnicowym bardzo szybko wrócił do domu. Słowa wdzięczności wyraził też mężczyzna, który podejrzewał, że padł ofiarą włamywaczy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie i podległych posterunków w Piotrkowie Kujawskim oraz Topólce dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miast, a także gmin. Ostatnio na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie podinsp. Karola Konopackiego wpłynęły podziękowania za profesjonalizm przy podejmowaniu interwencji oraz za szybkie odzyskanie skradzionego psa.

Przypomnijmy: dzielnicowi z Dobrego, pow. radziejowski, pełnił służbę na terenie gminy, gdy otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców o kradzieży psa z podwórka. Policjanci w krótkim czasie ustalili, że sprawcami może być dwóch mieszkańców sąsiedniej gminy.

Gdy pojechali do miejsca zamieszkania wytypowanego 54-latka, okazało się, że informacje się potwierdziły. Na podwórku znaleźli skradzionego psa, który od razu wrócił do właściciela. 54-latek oraz jego 48-letni kompan przyznali się do kradzieży. Dzielnicowi na miejscu wymierzyli im karę, nakładając na nich wysokie mandaty.