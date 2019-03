Policjanci zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji podczas Powiatowych Targów Pracy Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie promowali zawód policjanta podczas XIII Powiatowych Targów Pracy w Szczytnie.

W miniony czwartek (21.03.2019 r.) w szczycieńskiej hali im. Huberta Wagnera odbyły się XIII Powiatowe Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie. W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicestarosta Szczycieński Jerzy Szczepanek, Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie Beata Januszczyk. Celem targów było przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy. Tego typu przedsięwzięcia dają możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami oraz zapoznania się z konkretną branżą.

Na targach pracy nie mogło także zabraknąć mundurowych. Do podjęcia służby w Policji interesantów zachęcali Komendant Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Bzymek, nadkom. Monika Brzostek Kierownik Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, asp. szt. Anna Walerzak Oficer Prasowy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie oraz sierż. szt. Karol Ponikiewski dzielnicowy gminy Szczytno.

Punkt informacji promujący dobór do służby w Policji cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która swoją przyszłość i karierę zawodową wiąże właśnie z mundurem, a która niebawem stanie przed wyborem zawodu. Zainteresowani służbą

w Policji otrzymali informacje o procedurze kwalifikacyjnej przyjęcia do służby oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby dostać się do Policji.

Chętnym udzielono informacji dot. Dnia Kandydata, który odbywa się w każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 r. w godz. 10.00-14.00. W tym dniu można dowiedzieć się jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 kwietnia w auli sportowej przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie.

Najbliższe terminy przyjęć do Policji wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji, które zostały określone na rok 2019 dla garnizonu warmińsko-mazurskiego przedstawiają się następująco:

21 maj

16 lipca

12 września

7 listopada

30 grudnia

