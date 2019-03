Policjanci z Dolnego Śląska na podium VI Mistrzostw Polski Policji w Półmaratonie Ślężańskim Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend odbył się XII Półmaraton Ślężański, a tym samym VI Mistrzostwa Polski Policji w tych zawodach. Funkcjonariuszka ruchu drogowego z Wałbrzycha post. Natalia Dec stanęła na drugim stopniu podium policyjnej kategorii K- 20, a policjant z bolesławieckiej prewencji sierż. Łukasz Król zajął III miejsce w kategorii M-30.

W miniony weekend na Dolnym Śląsku odbył się XII Półmaraton Ślężański. Udział w zawodach zgłosiło ponad 5 tysięcy biegaczy i biegaczek, a do mety dotarło 4058 uczestników. Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu reprezentowało pięcioro policjantów: Daria Janczak, Rafał Jankowski, Robert Adamski, Bartosz Piłat oraz Natalia Dec, która w kategorii wiekowej K-20 stanęła na drugim stopniu podium. Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu reprezentował Łukasz Król, który zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Biegacze wystartowali 23 marca br. o godzinie 11:00 z Rynku w Sobótce. Mieli do pokonania dystans 21 kilometrów dookoła Ślęży. Blisko połowa trasy to podbiegi, a różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem wynosiła ok. 200 metrów. Trudna i wymagająca samozaparcia trasa to ogromne wyzwanie dla biegaczy. Mimo długiego dystansu i dużego wysiłku, policjanci godnie reprezentowali naszą formację. W rozgrywanych w ramach półmaratonu VI Mistrzostwach Polski Policji funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu post. Natalia Dec w kategorii wiekowej K-20 zdobyła srebrny medal. Bolesławiecki policjant Wydziału Prewencji bardzo dobrze rozłożył siły i po raz kolejny zaprezentował świetną formę. W kategorii M-30 VI Mistrzostw Policji sierż. Łukasz Król zajął III miejsce.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu/kr)