Będzie nowa komenda Policji w Świdwinie Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dziś w Świdwinie uroczyście podpisano i wmurowano w fundamenty akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej. Świdwińscy policjanci i pracownicy cywilni będą pracowali w nowoczesnym obiekcie, sfinansowanym ze środków Rządowego Programu Modernizacji służb na lata 2017-2020.

Dziś na placu budowy w Świdwinie, przy ulicy Królowej Jadwigi odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. W wydarzeniu wziął udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Paweł Szefernaker, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc, szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Jacek Cegieła i Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie insp. Piotr Krakowski. Gościliśmy także tak znamienitych gości jak Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, na czele ze Starostą Świdwińskim Panem Mirosławem Majką, przedstawicieli instytucji współdziałających z Policją i kadrę kierowniczą zachodniopomorskiej Policji.

Wraz z aktem erekcyjnym, dla upamiętnienia wydarzenia, do specjalnej tuby wmurowanej w podwaliny nowej komendy trafiły między innymi pamiątkowa moneta NBP, okolicznościowy pin z logo powiatu świdwińskiego, gazeta „Głos Koszaliński” z dnia 25.03.2019r., a także grupowe zdjęcie świdwińskich policjantów wraz z aktualnym wykazem funkcjonariuszy i pracowników jednostki.



Nowa siedziba komendy powiatowej Policji – została umiejscowiona w Świdwinie przy ul. Królowej Jadwigi. Kilka lat temu starostwo powiatowe w Świdwinie przekazało komendzie wojewódzkiej działkę o powierzchni 7.916 m2 z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy.

Dzięki środkom z rządowego "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020", budowę rozpoczęto w listopadzie 2018 roku. Głównym wykonawcą jest firma „IN - Tech”, z siedzibą przy ul. Drawskiej 54 w Świdwinie.

W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie wybudowany budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, dostępny także dla osób niepełnosprawnych, o powierzchni użytkowej około 2200 m2.

Bryła budynku zostanie ukształtowana na wzór litery U. W strefie ogólnodostępnej znajdzie się patio z zielenią, ławkami i oświetleniem dostępne ze strefy wejściowej.

W piwnicy przewidziano pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne, salę ćwiczeń oraz zespół strzelnicy trzystanowiskowej.

Na parterze będą się znajdować pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zespołu dyżurnego, pokoje wydziału prewencji, ruchu drogowego, pokoje sztabu kryzysowego, przyjazny pokój przesłuchań dzieci, serwerownia, pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Na I piętrze przewidziano m.in. pokoje komendantów, salę odpraw, pokoje pracowników administracyjnych, izbę tradycji-pamięci. Obiekt wyposażony zostanie w instalację solarną oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Całkowity koszt prac budowlach i wyposażenia to ok 27 mln złotych.

Nowa siedziba komendy poprawi komfort pracy policjantów, jak również zapewni dobre warunki dla osób potrzebujących bezpośredniego kontaktu z mundurowymi.