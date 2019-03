Policjanci zatrzymali sprawców oszustwa metodą „na policjanta” Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policcy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby oraz odzyskali pieniądze pochodzące z oszustwa „na policjanta”. Mężczyźni usłyszeli zarzuty wyłudzenia 27000 zł i 4000 euro od 82-letniej kobiety. Na wniosek Policji i prokuratury, sąd zastosował wobec zatrzymanych 3 miesięczny areszt. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

20 marca br. w godzinach popołudniowych, 82-letnia mieszkanka Nowego Warpna dostała telefon od rzekomego policjanta, który poinformował kobietę, że jej córka spowodowała poważny wypadek samochodowy i będą potrzebne pieniądze, aby uchronić ją przed konsekwencjami prawnymi. Kilkanaście minut później do drzwi seniorki zapukał mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza i odebrał od kobiety 27 000zł i 4 000 euro. Bliscy kobiety, gdy tylko zorientowali się, że doszło do oszustwa, zawiadomili prawdziwych policjantów, którzy kilka minut później zatrzymali dwóch mężczyzn poruszających się samochodem. W pojeździe funkcjonariusze ujawnili pochodzące z oszustwa pieniądze. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Po zebraniu materiału dowodowego przedstawiono im zarzuty oszustwa. Na wniosek Policji i prokuratury, sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze - tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy. Teraz mogą zostać skazani na karę nawet 8 lat pozbawienia wolności. Na chwilę obecną policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci przypominają, aby nie przekazywać pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za funkcjonariuszy Policji bądź członków rodziny. Sprawdźmy informacje, które nieznajomy nam podaje np. kontaktując się z bliskimi. W przypadku otrzymania telefonu z prośbą o przekazanie pieniędzy od osoby podającej się za krewnego czy policjanta możemy być pewni, że rozmawiamy z oszustem! Policjanci nigdy nie informują telefonicznie o swoich działaniach i nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy. Pamiętajmy również, aby nie udzielać przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112.

(KWP w Szczecinie/kr)