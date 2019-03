Motocykliści pożegnali zimę Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj "Motocyklowe pożegnanie zimy", to nazwa wydarzenia, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez Jastrzębia-Zdroju. Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Motocyklowy WRM MC POLAND. Nad bezpieczeństwem wszystkich fanów dwóch kółek oraz pozostałych uczestników ruchu, czuwali policjanci jastrzębskiej, jak i śląskiej drogówki. Impreza była także idealną okazją do propagowania bezpiecznych zachowań na drodze wśród motocyklistów.

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku miłośnicy jednośladów spotkali się, aby wspólnie pożegnać zimę i oficjalnie rozpocząć sezon motocyklowy. Pogoda dopisała, dlatego w imprezie uczestniczyła zaskakująco duża liczba fanów motocykli. O godzinie 14:30 kolumna wyruszyła z parkingu przy Alei Piłsudskiego i przejechała w paradnym orszaku ulicami miasta, docierając do siedziby klubu organizatora imprezy, mieszczącej się przy ulicy Ranoszka. Dla policjantów była to idealna okazja do promowania właściwych zachowań na drodze. W przedsięwzięcie włączył się także Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Podkomisarz Tomasz Bratek ze śląskiej drogówki, wraz z jastrzębskimi mundurowymi zachęcał do bezpiecznego korzystania z dróg przez motocyklistów, rozdając przy tym odblaski i materiały promocyjne dotyczące bezpieczeństwa.

(KWP w Katowicach/kr)