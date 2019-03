Pomoc przyszła w ostatniej chwili! Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z Piaseczna podczas nocnych poszukiwań odnaleźli mężczyznę, który wpadł do bagna i nie był sam w stanie się z niego wydostać. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. 41-latek był zanurzony w wodzie niemal po szyję, był wychłodzony i nie miał siły, by mówić. Na szczęście pomoc przyszła na czas! "Pomagamy i chronimy" tymi słowami kierujemy się w naszej codziennej służbie.

Na ręce Komendanta Stołecznego Policji wpłynęło podziękowanie za uratowanie życia 48-letniego mężczyzny, który przed kilkoma dniami późnym popołudniem wybrał się na pieszą wycieczkę w pobliże Wisły w okolicach Góry Kalwarii.

Piękna pogoda i widoki niestety szybko zamieniły się w koszmarną wyprawę. Mężczyzna na terenie podmokłym wpadł do bagna, a każda próba samodzielnego wydostania się powodowała tylko jego głębsze zanurzanie się. Gdy mężczyzna zorientował się, że nie jest w stanie samodzielnie wydostać się bagna, wykonał telefon do żony z prośbą o wezwanie pomocy.

O 20.30 oficer dyżurny z Piaseczna otrzymał pierwszą informację o zaginionym 48-latku, który niestety nie potrafił przekazać dokładnego miejsca, gdzie się znajduje.

Do poszukiwań włączyło się dwóch doświadczonych policjantów z wydziału kryminalnego z Piaseczna. Funkcjonariusze w związku z zerwanym połączeniem, o pomoc zwrócili się do wydziału techniki operacyjnej. Dzięki temu można było w miarę możliwości zlokalizować okolicę, z której telefonicznie łączył się z żoną, potrzebujący pomocy mężczyzna.

Warunki atmosferyczne, podmokły i bagienny teren oraz panujące już ciemności maksymalnie utrudniały akcję poszukiwawczą. Jednak dwaj policjanci z piaseczyńskiego wydziału kryminalnego nie dawali za wygraną. Gdy imienne nawoływania nie dawały oczekiwanego rezultatu, co chwilę oprócz wezwań wysyłali na bagnach sygnały świetlne. I to okazało się początkiem szczęśliwego finału. Jak dziś już wiemy mężczyzna nie miał już wówczas sił, by odpowiedzieć na wezwania, lecz jeszcze resztką sił, trzymaną w ręku komórką, wysłał w odpowiedzi sygnał świetny. Nie pozostało to niezauważone! Policjanci natychmiast ruszyli we wskazanym kierunku. Zanurzonego niemal po szyję mężczyznę wyciągnięto, był tak wychłodzony, że nie był w stanie mówić. Natychmiast trafił on do szpitala.

Za odnalezienie i uratowanie życia 48- latkowi na ręce Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja wpłynął list od najbliższej rodziny uratowanego mężczyzny. Jest w nim między innymi mowa o profesjonalizmie, zaangażowaniu i poświęceniu funkcjonariuszy. Jesteśmy dumni, że tacy policjanci pełnią służbę w piaseczyńskiej jednostce. Kolejny raz pokazaliśmy, że policyjnym mottem "Pomagamy i chronimy" kierujemy się w naszej codziennej służbie!

ea/js