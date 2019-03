Przewoził blisko 4 kg marihuany. Wpadł podczas kontroli drogowej Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozić może kierowcy, podejrzanemu o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Zatrzymany wpadł podczas kontroli drogowej. Policjanci zabezpieczyli blisko 4 kilogramy marihuany oraz kokainę. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 29-letniego mężczyznę, podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Dodatkowo mężczyzna podejrzewany jest o kierowanie pojazdem pod ich wpływem. Do kontroli doszło na ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Policjanci zauważyli samochód marki BMW, którego kierujący popełnił wykroczenie drogowe. Funkcjonariusze nadali kierowcy sygnał i wskazali miejsce do zatrzymania. Za kierownicą siedział 29-letni jeleniogórzanin. Podczas czynności mężczyzna dziwnie się zachowywał. Był bardzo nerwowy, a w aucie wyraźnie czuć było zapach marihuany. Jak się później okazało, powodem jego zdenerwowania były narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli w 3 pakunkach łącznie blisko 4 kilogramy marihuany, a dodatkowo w jego miejscu zamieszkania znaleźli jeszcze kokainę. Zachowanie kierowcy wskazywało również, że najprawdopodobniej kierował on autem będąc pod wpływem środków odurzających. W związku z tym pobrano mu krew do badań. 29-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających za co grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badania potwierdzą, że kierował autem będąc pod wpływem narkotyków, odpowie on również za to przestępstwo. Obecnie Policja ustala źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków. Funkcjonariusze sprawdzają także czy mężczyzna nie zajmował się ich dystrybucją. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu/kr)