Pędził 145 km/h w obszarze zabudowanym….nie on jeden stracił prawo jazdy Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci płockiej drogówki tylko podczas minionego weekendu zatrzymali do kontroli drogowej trzy pojazdy, których kierowcy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Według obowiązujących przepisów, mundurowi odebrali kierującym prawo jazdy na okres trzech miesięcy. To kolejne takie przypadki na terenie powiatu płockiego.

Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego jednoznacznie od kliku lat wskazują nadmierną prędkość jako czynnik powodujący największą liczbę zdarzeń na drodze. Niejednokrotnie policjanci apelują do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku na drodze i stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Przesadna prędkość nie tylko zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji, lecz także podwyższa prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń lub spowodowania śmierci podczas wypadku. Z tego też powodu powinniśmy prędkość jazdy dopasować do warunków panujących na drodze, a także zachować większy odstęp od pojazdu poprzedzającego, aby mieć więcej czasu i miejsca na hamowanie. Niestety duży problem stanowi powszechna akceptacja przekraczania prędkości.

Podczas minionego weekendu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku, w wyniku prowadzonych kontroli prędkości zatrzymali prawo jazdy aż trzem kierującym. W sobotę rano kierujący alfą na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku poruszał się z prędkością ponad 120 km/h. W niedzielę natomiast mundurowi zatrzymali kolejnych kierujących nadmiernie przekraczających dozwoloną prędkość. Pierwszy z nich, 51-latek z Kutna na ul. Kolejowej w rejonie przejścia dla pieszych poruszał się z prędkością 104 km/h. Po południu w miejscowości Bronowo Zalesie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego, który pędził volkswagenem w obszarze zabudowanym z prędkością 145 km/h.

Zgodnie z obowiązującym prawem, policjanci zatrzymali kierującym uprawnienia do kierowania na okres 3 miesięcy. Jeśli kierowca mimo zatrzymanego prawa jazdy dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień, okres ten zostanie przedłużony do sześciu miesięcy, a kolejna „wpadka" bez prawa jazdy, zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami i to my głównie decydujemy o wielu czynnikach w trakcie jazdy, które sprawiają to, że jedziemy bezpiecznie lub stwarzamy zagrożenie. Lekceważenie przepisów, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a często kompletny brak wyobraźni prowadzi do wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych w skutkach.

Autor: sierż. szt. Marta Lewandowska