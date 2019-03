Policjanci jadąc do służby zauważyli i zatrzymali złodzieja Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole, będąc w drodze do pracy, zauważyli mężczyznę uciekającego z pobliskiej stacji paliw. Zareagowali natychmiast widząc, że biegnie trzymając w rękach opakowanie samochodowych płynów eksploatacyjnych. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że chwilę wcześniej towar ten został skradziony. Jego wartość oszacowano na ponad 500 zł. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności.

Funkcjonariusze będąc w drodze do komisariatu, w którym pełnią na co dzień służbę, zauważyli osobę, która pośpiesznie oddalała się z jednej ze stacji paliw. Mężczyzna biegł trzymając w rękach opakowanie wypełnione pojemnikami z olejami samochodowym i płynami chłodniczymi. Zachowanie to wzbudziło, jak się później okazało, uzasadnione podejrzenia policjantów. Zatrzymali oni mężczyznę, a chwilę później ustalili w pobliskiej stacji paliw, że towar pochodzi z kradzieży.

Pracownicy od razu potwierdzili, że ujęta przez nich osoba, zabrała płyny sprzed budynku stacji i uciekła nie regulując należności za towar. Ustalenia pracowników stacji potwierdziła też analiza zapisu kamer monitoringu.

Obecnie trwają ustalenia, czy zatrzymany mężczyzna wcześniej dopuścił się innych tego typu kradzieży. 35-latek w chwili zatrzymania, miał ponad 3,7 promila alkoholu w organizmie.

W świetle obowiązujących przepisów grozić mu może teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)