Z narkotykami w samochodzie, resztę ukrył w domu Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu krapkowickiego. Mężczyzna podejrzany jest o posiadanie blisko 1500 porcji amfetaminy i blisko 1,5 kilograma marihuany. Uprawiał on też konopie indyjskie. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych przez policjantów narkotyków sięga blisko 100 tysięcy złotych. Podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu. Teraz musi się liczyć z karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania 36-latka doszło 22 marca na jednej z ulic w Opolu. Kryminalni zauważyli fiata, którego kierujący, na widok patrolu, gwałtownie zjechał na parking. Policjanci postanowili skontrolować kierowcę i jego pojazd. Podczas przeszukania, w samochodzie należącym do 36 – latka, znaleźli pojemnik wypełniony białą substancją. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to amfetamina. Dodatkowo, porcję tego narkotyku mężczyzna posiadał przy sobie. Mieszkaniec powiatu krapkowickiego został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Zajmujący się sprawą śledczy wytypowali miejsca w których podejrzewany mógł ukrywać większą ilość narkotyków. Ich przypuszczenia okazały się trafne. W domu, w powiecie strzeleckim w którym zatrzymany pomieszkiwał, policjanci znaleźli blisko 1,5 kilograma suszu roślinnego i ponad 65 gramów białej substancji. Badania narkotesterem wstępnie potwierdziły, że to marihuana i amfetamina. Dodatkowo, w tym domu policjanci znaleźli sadzonki konopi indyjskich.

Śledczy oszacowali, że czarnorynkowa wartość narkotyków wynosi około 100 000 złotych. Policjanci łącznie zabezpieczyli blisko 1500 porcji amfetaminy, 1,5 kilograma marihuany i 24 krzaki konopi indyjskich.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilość środków odurzających i uprawy konopi indyjskich, do którego się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd tymczasowo aresztował 36-latka na 3 miesiące.