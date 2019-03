Przewodnik z psem służbowym odnalazł zaginionego Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 49-letni mężczyzna po kłótni z żoną wyszedł z domu, odgrażając się, że tarnie się na swoje życie. Głubczyccy policjanci, przy użyciu psa tropiącego, odnaleźli go w lesie. Mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy. Jego życiu i zdrowiu nic już nie zagraża.

W połowie marca, głubczyccy policjanci otrzymali zgłoszenie o 49-letnim mężczyźnie, który po kłótni ze swoją żoną oddalił się do pobliskiego lasu, gdzie prawdopodobnie chciał targnąć się na swoje życie.

Na miejsce poszukiwań przyjechali policjanci z Głubczyc. Do poszukiwań został również skierowany przewodniki ze specjalnie wyszkolonym psem tropiącym. Funkcjonariusze na miejscu zebrali niezbędne informację o poszukiwanym mieszkańcu gminy Branice, a następnie rozpoczęli poszukiwania.

Policyjny pies podjął trop i doprowadził mundurowych do mężczyzny. 49-latek chował się w zaroślach, lecz to nie przeszkodziło czworonożnemu pomocnikowi w odnalezieniu poszukiwanego. Mężczyzna został przekazany pod opiekę medyków i następnie przewieziony do szpitala. Jego zdrowiu ani życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Dzięki wyszkoleniu psa tropiącego, możliwe było tak szybkie odnalezienie mężczyzny. W tej sytuacji było to bardzo ważne, ponieważ każda minuta zwłoki mogła realnie zagrażać życiu i zdrowiu 49-latka.