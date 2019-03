Zabrakło empatii i poczucia przyzwoitości – mężczyzna zniszczył pionizator dla osoby niepełnosprawnej Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 54-latek z klatki schodowej bloku w Nowej Soli zabrał, następnie rozkręcił, a przez to uszkodził pionizator. Urządzenie na co dzień było niezbędne do samodzielnego poruszania się osoby niepełnosprawnej. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz kradzieży wózka – za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

W poniedziałek (26 marca br.) dyżurny nowosolskiej Policji odebrał zgłoszenie od zdenerwowanej mieszkanki miasta. Kobieta poinformowała o kradzieży i zniszczeniu specjalistycznego wózka dla osób niepełnosprawnych – pionizatora. Urządzenie pomagało córce kobiety w codziennym przemieszczaniu. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce, okazało się, że wózek znajduje się w piwnicy – cały rozkręcony, a przez to uszkodzony i nienadający się do użytku. Wartość takiego sprzętu to kwota kilku tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który odpowie przed sądem za kradzież wózka i jego uszkodzenie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty – grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kr)