Ustalony i zatrzymany za groźby wobec kierowcy autobusu oraz uszkodzenie pojazdu Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę do sprawy chuligańskiego zachowania w autobusie miejskim. 34-latek poprzez kopnięcia i uderzenia uszkodził drzwi pojazdu oraz autokomputer pokładowy. Dodatkowo groził kierowcy autobusu. Za czyny, o które jest podejrzany grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, na podstawie zebranych materiałów ustalili i zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie miejskiego autobusu i kierowanie gróźb wobec kierowcy. Do zdarzenia doszło wieczorem. Na jednym z przystanków, do autobusu miejskiego wsiadł mężczyzna, któremu nie odpowiadał zapach innych pasażerów i zaczął do nich krzyczeć. Kiedy kierowca zwrócił mu uwagę, 34-latek swoją agresję skupił na elementach wyposażenia pojazdu. Całe zachowanie chuligana zarejestrował monitoring i dzięki temu udało się ustalić jego tożsamość. Zatrzymany to mieszkaniec Bolesławca. Podejrzany usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za uszkodzenie mienia i groźby karalne grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/kr)