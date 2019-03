Doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów w służbie przygotowawczej Data publikacji 26.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mając na względzie dbałość o utrzymanie i podnoszenie umiejętności strzeleckich policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała zatwierdził przygotowaną przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy koncepcję realizacji cyklu zajęć strzeleckich dla policjantów w służbie przygotowawczej woj. kujawsko-pomorskiego pn. „Doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów w służbie przygotowawczej”.

Pierwsze edycje ww. przedsięwzięcia zostały przeprowadzone na terenie policyjnej krytej strzelnicy ćwiczebnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz na strzelnicy Komisariatu Policji Toruń-Podgórz.

Celem spotkań jest systematyczne podwyższanie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie broni palnej krótkiej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy policjantów w służbie przygotowawczej naszego województwa.

Czas trwania pojedynczych zajęć to 7 godzin dydaktycznych. Grupy szkoleniowe liczą do 16 funkcjonariuszy. Przedsięwzięcie prowadzone jest głównie w formie zajęć praktycznych, których zakres obejmuje trening bezstrzałowy (m. in. z użyciem amunicji ćwiczebnej oraz na trenażerze) i strzelecki.