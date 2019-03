Obracali suszem tytoniowym na ogromną skalę Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi kontynuując czynności prowadzone od sierpnia 2017 roku zatrzymali kolejne osoby powiązane z nielegalną dystrybucją suszu tytoniowego na ogromną skalę. Trzej zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym.

W marcu 2019r policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym zajmującej się nielegalnym importem suszu tytoniowego na teren Polski i jego dalszą sprzedażą do nielegalnych fabryk produkujących papierosy. W tej sprawie zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na to, że zatrzymani mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 30-35 lat uczestniczyli we wprowadzeniu na teren Polski ponad 550 ton nielegalnego tytoniu. Dotychczas zatrzymano szereg osób, których działalność doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych o wartości ponad 500 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który wydał zarządzenia o zatrzymaniu tych osób. Zatrzymanym grozi kara od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.