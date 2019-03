206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KSP zatrzymali 9 osób , które są podejrzewane, że wspólnie i w porozumieniu nielegalnie produkowali i wprowadzali do obrotu wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zlikwidowali też linię produkcyjną działającą na posesji pod Mławą. Straty z tytułu należnego podatku akcyzowego wynoszą prawie 230 tysięcy złotych.

Do policjantów stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą dotarła informacja o osobach, które mogą zajmować się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Funkcjonariusze zorganizowali działania, podczas których na jednej z posesji pod Mławą na gorącym uczynku zatrzymali do sprawy 8 obywateli Ukrainy i jednego Ormianina. Podczas przeszukania pomieszczeń zlikwidowali też linię produkcyjną z czterema maszynami, służącą do paczkowania nielegalnych papierosów.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli 206 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 64 tysiące opakowań przygotowanych do wykorzystania w liniach produkcyjnych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego szacuje się łącznie na kwotę prawie 230 tys. złotych. Za posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz za uczynienie z tego procederu źródła stałego dochodu, grozić może kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do lat 5.

Na chwilę obecną siedem osób zatrzymanych na miejscu zdarzenia zostało tymczasowo aresztowanych na okres 2 miesięcy, a w sprawie prowadzone są intensywne czynności śledcze nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Mławie.

ea

206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy

206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy

206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy



206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy

206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy

206 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy



Ładowanie odtwarzacza...