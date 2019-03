Szybkość, profesjonalizm, skuteczność – policjanci odnaleźli zaginionego 80-latka Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy mężczyzna oddalił się nad ranem z ośrodka, w którym mieszkał. W świebodzińskiej policji został ogłoszony alarm, 80-latka szukało blisko 40 policjantów, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Profesjonalne działania przyniosły szybki skutek, starszy pan po ponad dwóch godzinach został odnaleziony przez policjantów w lesie.

Osoby starsze lub schorowane często wymagają szczególnej opieki ponieważ nie zawsze są w stanie sami się o siebie zatroszczyć. Nas wszystkich obowiązkiem jest czuwać nad ich bezpieczeństwem tak jak oni czuwali nad nami kiedy byliśmy dziećmi. We wtorek (26 marca) o godzinie 5:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie otrzymał informację o zaginięciu starszej osoby. Blisko 80-letni mężczyzna, cierpiący na zaniki pamięci, wyszedł wczesnym rankiem z ośrodka, w którym mieszkał i oddalił się w nieznanym kierunku. 80-latek nie był odpowiednio ubrany do warunków jakie panowały na zewnątrz. W związku ze zdarzeniem w świebodzińskiej komendzie ogłoszono alarm i skierowano do poszukiwań policjantów, w tym przewodników z psami tropiącymi. Działania mundurowych przyniosły szybki skutek. Około godziny 8 mężczyzna został odnaleziony przez policyjny patrol w lesie w pobliżu miejscowości w której mieszka. Szczęśliwie, poza wychłodzeniem, mężczyźnie nic się nie stało. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które otoczyło opieką medyczną 80-latka.

Pamiętajmy, aby zawsze zwracać uwagę na osoby, które wymagają opieki. Przyzwyczajać ich, by cały czas przy sobie posiadali telefon lub nie wychodzili bez informowania dokąd się udają. W takich sytuacjach czas często odgrywa decydującą rolę. Skuteczne i profesjonalne działania świebodzińskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego zakończenia, a przede wszystkim do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 80-letniemu mężczyźnie.

Źródło: sierż. szt. Marcin Ruciński

