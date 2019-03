Sprowadzili do pracy w Polsce 76 obywateli Filipin. Odpowiedzą za handel ludźmi Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dolnośląscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, podejrzanych o handel ludźmi. Jak ustalili funkcjonariusze zatrzymani sprowadzili do Polski 76 obywateli Filipin do pracy na terenie województwa dolnośląskiego. W chwili podjętych przez policję działań obcokrajowcy nie mieli paszportów i nie mogli decydować o własnym losie. Podejrzani jako pośrednicy pracy werbowali osoby zainteresowane zatrudnieniem za granicą, obiecując również wyższe wynagrodzenie. Wybierali głównie osoby nie znające języków i będące w trudnej sytuacji finansowej. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty handlu ludźmi za co grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy wspólnie z kolegami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 2 mężczyzn, podejrzanych o handel ludźmi. Sprawa wyszła na jaw dzięki anonimowemu zgłoszeniu sytuacji dotyczącej 51 obywateli Filipin mieszkających na terenie powiatu oleśnickiego.

Kiedy policjanci dotarli do miejsca ich przebywania ustalili, że obywatele Republiki Filipin nie posiadają przy sobie paszportów. Dalsze ustalenia doprowadziły policjantów do 2 mężczyzn w wieku 27 i 41 lat, którzy prowadząc pośrednictwo pracy werbowali filipińczyków do pracy w Polsce. Następnie funkcjonariusze ustalili, że podobna sytuacja może mieć miejsce na terenie powiatu wrocławskiego. Szybko informacja ta została zweryfikowana. Policjanci ujawnili tam kolejnych 25 filipińczyków, którzy również nie posiadali przy sobie dokumentów, a przez to mieli ograniczone możliwości decydowania o własnym losie.

W ocenie policjantów pracownicy przed wyjazdem byli celowo wprowadzani w błąd, co do wynagrodzenia i warunków zatrudnienia. Na miejscu nadzorcy zatrzymali paszporty cudzoziemców, a posłuszeństwo i świadczenie pracy wymuszali groźbami. Wysokość rzeczywistego wynagrodzenia również różniła się od tej obiecanej przez pośredników przed podjęciem pracy. Filipińczycy mieszkali w dobrych warunkach, jednak bez dokumentów i nie mogli decydować o własnym losie.

Policjanci w trakcie wykonywania dalszych czynności będą ustalać wszystkie okoliczności tej sprawy.

Śledztwo wobec pośredników pracy wszczęła prokuratura. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty handlu ludźmi. Jest to zbrodnia zagrożona karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)