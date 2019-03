Podczas kłótni groził i strzelał z wiatrówki Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wołowscy policjanci bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali 28-latka, który groził innemu mężczyźnie oraz kilkukrotnie oddał strzał z wiatrówki m. in. w jego kierunku. Funkcjonariusze sprawdzając pomieszczenia odnaleźli i zabezpieczyli broń, której użył podejrzany. Sprawca usłyszał już zarzuty. Za popełnione czyny grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wołowie otrzymał zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań, podczas której miały paść strzały. Natychmiast skierował na miejsce patrol, który potwierdził, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do kłótni. Jeden z nich miał kierować groźby w stosunku do drugiego oraz oddał kilka strzałów z wiatrówki. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego. W wyniku sprawdzenia pomieszczeń odnaleźli i zabezpieczyli wiatrówkę, z której mężczyzna oddał strzały. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Za swoje czyny 28-latek odpowie teraz przed sądem. Grozić mu może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/kr)